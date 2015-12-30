1+1 медиа требует разъяснений в трактовке действующего законодательства в сфере медиа

Сегодня, 30 декабря, 1+1 медиа были отправлены официальные письма к министру культуры, председателю Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, председателю Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, главе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателю государственного агентства Украины по вопросам кино. Письма одинаковые по содержанию и причиной для такого обращения стали новые списки персон нон грата и отсутствие единой трактовки законов, регулирующих правила показа российских телесериалов.

При таких обстоятельствах, которые существуют сегодня, ни субъекты телевизионного рынка, ни телезрители, не понимают, в каком правовом поле они на самом деле находятся. Запрещено ли в Украине распространение и демонстрация аудиовизуальных произведений (в том числе фильмов), одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованный на сайте Министерства культуры Украины? Обязателен ли к исполнению (в том числе для государственных органов) обнародованный сейчас на официальном сайте Министерства культуры Украины Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, а если нет - то зачем такой перечень размещен на сайте? Имеет ли Государственное агентство Украины по вопросам кино право по своему усмотрению принимать решение о том, приводит ли участие такого лица в фильме к отказу в выдаче или аннулировании государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов? Какие сериалы производства страны-агрессора имеют право показа в Украине?

«Мы очень обеспокоены ситуацией, которая сложилась и спекуляциями вокруг закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины» с одной стороны, и попытками государства создавать новые и новые перечни персон нон грата и таким образом, запрещать продукты, которые уже имеют прокатные удостоверения, с другой стороны. Сейчас полностью отсутствует механизм контроля за соблюдением действующего законодательства и размыта ответственность органов государственной власти. Мы призываем регуляторов и участников рынка присоединиться к широкой дискуссии цель которой - выработать механизмы и принципы работы рынка в новых реалиях. Крайне важно, чтобы индустрия согласилась добросовестно выполнять законодательство и не искать возможности для манипуляций ради собственных бизнес интересов. 1+1 медиа готова выступить инициатором такой первой дискуссии и предоставить площадку для ее проведения. Соответствующие приглашения мы разошлем сразу после Рождественских праздников», - прокомментировал заявление Александр Ткаченко, генеральный директор 1 + 1 медиа.