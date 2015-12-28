На Херсонщине поймали майора СБУ, который присвоил 100 тысяч гривень

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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"Стало известно, что майор М. в июне-июле 2014 года, находясь в Новой Каховке Херсонской области, пообещал помочь одному гражданину в решении вопроса о приобретении на публичных торгах квартиры. Однако злоумышленник и не собирался помогать последнем в этом деле. Путем обмана и злоупотребления доверием он завладел денежными средствами в сумме 100 тыс. грн, принадлежавших потерпевшему", - проинформировал Матиос.

По его словам, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренное ч. 2 ст. 190 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.