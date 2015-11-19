На контрольных пунктах под Мариуполем теперь можно согреться

На КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Гнутово» развернут пункты обогрева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

18 ноября на базе Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области во главе с начальником Главного управления Николаем Ильченко и заместителем председателя Донецкой ОГА Виктором Ремским состоялась встреча с представителями силовых структур и международных благотворительных организаций.

Темой встречи была организация развертывания пунктов обогрева на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на территории Донецкой области, а именно: КПВВ «Зайцево» КПВВ «Курахово», КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Гнутово».

В связи с понижением температуры окружающего воздуха и большим количеством людей, которые ежедневно пересекают контрольные пункты въезда-выезда на территории Донецкой области, появилась необходимость уже к концу следующей недели развернуть пункты обогрева в районах пунктов пропуска Донецкой области.

Во время встречи были очерчены итоги уже проделанной работы по подготовке к развертыванию пунктов обогрева и рассмотрены вопросы, которые еще необходимо решить до открытия, а именно:

– развертывание и обустройство палаток типа УСБ для пунктов обогрева на КПВВ (укомплектование палаток зоны обогрева и зоны отдыха);

– обеспечение жизнедеятельности и обустройства пунктов обогрева на КПВВ (охрана общественного порядка на пунктах обогрева КПВВ;

– подключение к электросети палаток зоны обогрева и зоны отдыха на КПВВ для обеспечения освещения и работы бытовых приборов, обеспечения оплаты за потребленную электроэнергию, обеспечение питания, питьевой водой и водой для санитарно-гигиенических потребностей лиц на пунктах обогрева КПВВ;

– создание продовольственного запаса, обеспечение одноразовой посудой человек в пунктах обогрева КПВВ, установку биотуалетов, заключение договоров на их обслуживание, установка мусорных баков для твердых бытовых отходов, заключение договоров на вывоз мусора на свалки;

– обеспечение дежурства кареты скорой медицинской помощи на пунктах обогрева КПВВ из медицинского персоналом, лекарственными средствами и соблюдение санитарно-гигиенических норм).