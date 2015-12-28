Инициатива "21 ноября" презентовала мультимедийный проект, посвященный событиям Революции Достоинства

28 декабря 2015 года Инициатива "21 ноября" представила общественности мультимедийный проект, задание которого – попытка найти ответ на вопрос "Победила ли Революция Достоинства?".

Участники Инициативы считают необходимым помнить события двухлетней давности и те потери, которые несет Украина на пути к свободе и внедрению европейских ценностей.

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Активисты "21 ноября" подчеркивают, что Революция Достоинства не завершилась, она продолжается в разных измерениях: политическом, культурном, экономическом и многих других. Но сегодня необходимо переходить к этапу эволюции, который способен обеспечить Украине стабильное развитие.

В Инициативу входят представители культуры, религиозные деятели, философы и предприниматели, именно поэтому мультимедийный проект "Победила ли Революция Достоинства?" дает разносторонний взгляд на ситуацию, которая сложилась в государстве.

Ознакомиться с проектом можно здесь.