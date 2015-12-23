Полиция задержала еще одного боевика из банды Гиркина

Об этом говорится в сообщении Краматорского отдела Главного управления полиции в Донецкой области.

Правоохранители установили, что в первый день захвата боевиками административных зданий правоохранительных органов Славянска мужчина пришел к зданию СБУ и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования под руководством Игоря Гиркина (Стрелкова).

С апреля по июль 2014 года подозреваемый дежурил в камуфляжной форме, с огнестрельным оружием на блокпосте на въезде в Славянск. Он осуществлял незаконный досмотр транспорта и граждан, а также выявлял проукраински настроенных жителей.

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Установлено, что при проверке документов у 36-летнего местного жителя, который перевозил гуманитарный груз, фигурант незаконно завладел транспортным средством, а водителя доставил в милицию, где выписал ему протокол о задержании и поместил в изолятор временного содержания.

После освобождения города от оккупации боевик покинул ряды террористов и скрывался, неоднократно изменяя свое местонахождение. Однако в ходе оперативной работы правоохранителям удалось выйти на его след и задержать.

Задержанный также находился в розыске за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1, ч.2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

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"В 2004 году мужчина подделал документы участника боевых действий в Анголе на свое имя, предъявил их управлению социальной защиты населения и получил одноразовую денежную помощь", - сказано в сообщении. В то же время, в нем же отмечается, что мужчина незаконно получил социальную помощь по "фальшивым удостоверением участника миротворческой миссии в Анголе".

В отношении боевика возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.