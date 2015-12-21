"Чтобы было легче возвращаться": Джемилев посоветовал крымским татарам не выезжать дальше Херсонщины

Об этом он сказал в понедельник в эфире Радио "Крым.Реалии".

"Мы хотели бы, чтобы они сохранили свою национальную идентичность, языковая среда чтобы была. И хотели бы, чтобы они сосредоточились в Херсонской области, ближе к Крыму, чтобы было легче возвращаться. И к тому же, мы заинтересованы в том, чтобы украинское присутствие было усилено в Херсонской области: там, между прочим – очень много "ватников", – сказал Джемилев.

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По его словам, много крымских татар, которые покидают полуостров, часто выбирают для дальнейшего проживания западные регионы Украины.

По данным организации "Крым SOS", после прошлогодней аннексии Крыма Россией полуостров покинули от 40 до 45 тысяч человек. В Меджлисе утверждают, что половина переселенцев из Крыма являются крымскими татарами.