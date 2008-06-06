Госкомстат подсчитал майскую инфляцию

В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%. Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в мае по сравнению с апрелем выросли на 1,9%. Самый больший рост цен зафиксирован на картошку – 8,2%, фрукты – 6,2% мясо и молочные продукты – 3,9%, хлеб и хлебопродукты – 3,2%. Тем не менее, по данным Госкомстата зафиксировано снижение цен на молоко, сыр и яйца, сахар.

С начала года и по май наибольший рост цен зафиксирован на овощи – 57,6%, мясо и мясопродукты – 31,7%.

В мае т.г. по сравнению с маем 2007 года наибольший рост цен был на фрукты – 84,9%, овощи – 80,9%, масло и жиры – 83,2% мясо и мясопродукты – 52,7%.

Справка УНИАН. В Украине в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года инфляция составили 30,2%, в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года – 24,4%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года по апрель рост потребительских цен составил 13,1%. Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1%.