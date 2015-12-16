Военная прокуратура установила более 26 мест содержания пленных на оккупированной территории Донбасса
Военная прокуратура установила более 26 мест незаконного содержания пленных на временно оккупированной территории Донбасса.
Об этом сообщил начальник отдела процессуального руководства главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Максим Крым. В частности, он напомнил, что в сентябре 2015 года генпрокурором создано управление в составе главной военной прокуратуры по расследованию преступлений против мира, национальной безопасности и человечества и международного правопорядка.
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Основными заданиями этого управления являются сбор доказательств посягательства на территориальную целостность Украины со стороны представителей власти Российской Федерации, Вооруженных сил РФ и ведения ими агрессивной войны, а также создания террористической организации с целью ведения войны.
"Сотрудниками управления ведется работа по установлению и расследованию каждого из фактов жестокого обращения с военнопленными, с мирным населением. На сегодняшний день нами уже установлено более 2 тыс. подобных фактов. Ведется следствие - потерпевшими признаны более 600 человек. Прокуратурой уже установлено более 26 мест незаконного содержания пленных, где к ним применялись пытки и другие незаконные методы воздействия", - подчеркнул Крым.
Он призывает всех граждан, которые имеют по этому поводу определенную информацию, обращаться в военную прокуратуру.