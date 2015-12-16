Военная прокуратура установила более 26 мест содержания пленных на оккупированной территории Донбасса

Об этом сообщил начальник отдела процессуального руководства главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Максим Крым. В частности, он напомнил, что в сентябре 2015 года генпрокурором создано управление в составе главной военной прокуратуры по расследованию преступлений против мира, национальной безопасности и человечества и международного правопорядка.

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Основными заданиями этого управления являются сбор доказательств посягательства на территориальную целостность Украины со стороны представителей власти Российской Федерации, Вооруженных сил РФ и ведения ими агрессивной войны, а также создания террористической организации с целью ведения войны.

"Сотрудниками управления ведется работа по установлению и расследованию каждого из фактов жестокого обращения с военнопленными, с мирным населением. На сегодняшний день нами уже установлено более 2 тыс. подобных фактов. Ведется следствие - потерпевшими признаны более 600 человек. Прокуратурой уже установлено более 26 мест незаконного содержания пленных, где к ним применялись пытки и другие незаконные методы воздействия", - подчеркнул Крым.

Он призывает всех граждан, которые имеют по этому поводу определенную информацию, обращаться в военную прокуратуру.