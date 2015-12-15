Петиция о переводе Киево-Печерской лавры в УПЦ КП играет в пользу антиукраинских сил – эксперт

Инициатива о переводе Киево-Печерской лавры в подчинение Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата выгодна внутренним и внешним силам, заинтересованным в дестабилизации ситуации в Украине.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви (ЦиУПЦ), об этом сказал эксперт по вопросам государственно-конфессиональных отношений Юрий Решетников.

«К сожалению, отдельные граждане, которые, хочется верить, являются искренними и сознательными патриотами, не задумываются над тем, что своими невзвешенными действиями на самом деле создают лишь дополнительные точки проблем. В этом контексте можно отметить и нашумевшую петицию относительно передачи Киево-Печерской лавры Киевскому Патриархату. Несмотря на то, что она не может иметь правовых последствий, не исключал бы, что сам факт ее наличия может использоваться определенными политиками из популистских или каких-то других соображений. На него могут ссылаться как на vox populi (латинское выражение, переводится как «голос народа - голос Божий» - ЦиУПЦ), что противоречит интересам сохранения и укрепления национального единства», – отметил Юрий Решетников.

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«Очевидно, что когда Президент Украины подчеркивает первоочередную необходимость сохранения национального единства – в частности, перед лицом тех вызовов и угроз, которые сейчас стоят перед Украиной – расшатывание межконфессиональных отношений, сознательное или бессознательное провоцирование межконфессионального противостояния не только идет вразрез с интересами нашего государства, но и прямо соответствует желаниям и намерениям внутренних и внешних сил, заинтересованных в дестабилизации общественной ситуации в стране», – подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, 7 декабря на официальном сайте Киевского городского совета была обнародована электронная петиция о переводе Киево-Печерской лавры в юрисдикцию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Инициатива собрала более 13 тысяч подписей.

Также с заявлениями выступили наместники украинских лавр. Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз) и наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) считают, что петиция о переводе Киево-Печерской лавры под юрисдикцию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является провокацией, разжигающей межконфессиональную рознь.

11 декабря на сайте Киевсовета была опубликована петиция о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении УПЦ МП. На данный момент инициатива собрала почти 20 тысяч подписей и продолжает набирать голоса.