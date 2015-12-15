Порошенко надеется, что с 1 января миграционная служба будет получать 45 тысяч карт-паспортов в сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время посещения госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина", где ознакомился с процессом производства бланков паспорта гражданина Украины нового образца в форме пластиковой карточки.

"Я горжусь тем, что уже с 1 января, я надеюсь, что больше не будет никаких переносов, Государственная миграционная служба сможет получать от полиграфкомбината "Украина" в полном объеме таких карточек по проектной мощности 45 тысяч карточек в сутки", - сказал президент.

Он также выразил убеждение, что Верховная Рада "не будет медлить для того, чтобы расширить границы использования этих электронных карточек".

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины до сих пор не приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, во исполнение обязательств Украины по либерализации визового режима с Европейским Союзом», которым предусмотрено введение ID-карточек вместо внутренних паспортов.

Вместе с тем Государственная миграционная служба заявляла, что с 1 января 2016 года начнет внедрение новой национальной системы идентификации граждан на основе электронной базы данных и выдачу новых паспортов гражданина Украины в форме пластиковой карточки.

Постепенная замена паспортов-книжек новыми ID-картами будет проходить в течение ближайших 5 лет.

На первом этапе пластиковые ID-карты будут выдавать бесплатно лицам по достижению 14 лет. Обязательной замены паспорта-книжечки пластиковой ID-картой не будет.