Паспорт нового образца в форме карточки будет стоить 100-160 гривен без НДС - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время посещения государственного полиграфического комбината «Украина», где ознакомился с процессом производства бланков паспорта гражданина Украины нового образца в форме пластиковой карточки.

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«Много лет нас кормили тем, что государство не способно это делать, что нам нужны какие-то частные компании, связанные с коррупцией, на которые будет тратиться огромное количество государственных средств», - отметил он.

«На сегодняшний день мы говорим, что это должно стоить в пределах 100-160 гривен без НДС, и здесь должно быть все», - заявил президент.

«Эта машина, которая производит и завершает печать карточек, стоит в пределах 1 млн евро, немногим более», - отметил Порошенко.

Он добавил, что пластиковая карточка будет содержать более 400 килобайт информации, включая фотографию, общие данные о человеке, а в перспективе на нее можно поместить медицинские и налоговые данные о человеке и многое другое.