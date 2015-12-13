В лесу возле Северодонецка обнаружен тайник с боеприпасами российского производства (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители изъяли из тайника пять ящиков гранат Ф-1 и РГД общим количеством сто штук, ящик с двадцатью гранатами РГН российского производства и почти одиннадцать тысяч патронов различного калибра.

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Рядом с обнаруженным тайником сотрудники спецслужбы нашли еще один, в котором хранились модернизированный пулемет Калашникова и пять пятилитровых баклажок с почти двумя с половиной тысячами патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления организаторов тайников.