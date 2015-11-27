На складе боеприпасов боевиков "ЛНР" произошел взрыв - разведка

13:26, 27 ноября 2015
Война
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В Ровеньках Луганской области (временно оккупированных боевиками) произошел взрыв на заводе, где хранились их боеприпасы.

Ровеньки / twitter.com/adrenalinos2007

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

"26 ноября на заводе станочных узлов г. Ровеньки (временно оккупированная территория Луганской области) произошел взрыв, который вызвал продолжительный пожар", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что завод используется российскими оккупационными войсками как ремонтно-восстановительная база и хранилище боеприпасов.

Стоит отметить, что об этом взрыве сообщали и пользователи соцсетей.

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