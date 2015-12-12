В Николаевской области на заброшенном сахарном заводе обвалилась стена, есть погибшие
11:01, 12 декабря 2015Общество
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В Николаевской области в городе Первомайск в результате обвала стены неработающего завода погибли два человека, еще трое травмированы.
Еще трое получили травмы / УНИАН
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обрушение бетонного перекрытия произошло около 13.00 11 декабря во время несанкционированной разборки кирпичных стен здания промышленного корпуса неработающего сахарного завода.
Погибли два человека, троих пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу.
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Как сообщал УНИАН, вчера было известно об одном погибшем в результате обрушения здания в Первомайске, троих травмированных, и еще одного искали под завалами.
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