В Николаевской области на заброшенном сахарном заводе обвалилась стена, есть погибшие

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обрушение бетонного перекрытия произошло около 13.00 11 декабря во время несанкционированной разборки кирпичных стен здания промышленного корпуса неработающего сахарного завода.

Погибли два человека, троих пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в городскую больницу.

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Как сообщал УНИАН, вчера было известно об одном погибшем в результате обрушения здания в Первомайске, троих травмированных, и еще одного искали под завалами.