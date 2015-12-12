Порошенко поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

Текст поздравления обнародован на сайте главы государства.

Президент подчеркнул, что Сухопутные войска играют важную роль в обеспечении обороноспособности государства.

«Стойкость пехотинцев, танкистов, артиллеристов, зенитчиков, вертолетчиков и представителей других воинских специальностей Сухопутных войск продемонстрированы в ходе антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, их верность долгу и воинской Присяге уже стали легендами», - отметил Порошенко.

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Он также добавил, что граждане склоняют головы перед памятью воинов, отдавших и свою жизнь за мирное будущее Украины.

Президент выразил благодарность всем военнослужащим, работникам и ветеранам Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за высокий профессионализм, преданность долгу и Отечеству.