Волонтеры продолжили флешмоб-перекличку Турции и Украины, создав ролик об армии Грузии

Это стало продолжением флешмоба о доблести и силе армий дружественных Украине стран.

"Народ Грузии всегда помогал и поддерживал украинцев в борьбе с российским агрессором. Грузины были и остаются нашими братьями. Этот ролик – огромная благодарность за поддержку, за все то, что объединяет и связывает народы Украины и Грузии", - говорится в описании к ролику.

Ранее УНИАН сообщал, что в Турции набирает обороты ажиотаж вокруг видеоролика о местных ВВС, который сделали украинские волонтеры Peoples Projeсt.

В ответ на видеоролик украинских волонтеров из People's Project о ВВС Турции местная компания Haci Productions обнародовала видеоролик-ответ об украинских военных.