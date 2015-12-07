Волонтеры продолжили флешмоб-перекличку Турции и Украины, создав ролик об армии Грузии
21:47, 07 декабря 2015Общество
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Волонтеры международного сообщества InformNapalm создали видеоролик о грузинских военных.
Волонтеры создали ролик об армии Грузии / Скриншот
Это стало продолжением флешмоба о доблести и силе армий дружественных Украине стран.
"Народ Грузии всегда помогал и поддерживал украинцев в борьбе с российским агрессором. Грузины были и остаются нашими братьями. Этот ролик – огромная благодарность за поддержку, за все то, что объединяет и связывает народы Украины и Грузии", - говорится в описании к ролику.
Ранее УНИАН сообщал, что в Турции набирает обороты ажиотаж вокруг видеоролика о местных ВВС, который сделали украинские волонтеры Peoples Projeсt.
В ответ на видеоролик украинских волонтеров из People's Project о ВВС Турции местная компания Haci Productions обнародовала видеоролик-ответ об украинских военных.
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