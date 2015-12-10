Поклонская предложила директору зоопарка в Ялте сесть в клетку в знак протеста

Об этом сообщает ТАСС.

«Он руководитель, пусть принимает решение. Если он не может обеспечить необходимые условия, то, по всей видимости, он их и закрывает. Значит, ему так надо. В знак протеста? Да ради Бога. Пусть хоть сам садится в клетку», – сказала Поклонская.

«Для меня решение о закрытии говорит только об одном – что у него действительно не соответствуют условия для того, чтобы там содержались животные. Хорошая возможность для того, чтобы навести там порядок», – отметила она.

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Ранее в четверг директор зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что закрывает зверинцы в знак протеста, и эта акция будет бессрочной.

«Он уже написал обращение ко мне, чтобы я добровольно ушла в отставку. Это просто, мягко скажем, требование какого-то неуравновешенного и неадекватного человека. Это не ему решать», – отметила Поклонская.

До этого Поклонская возложила на руководство зоопарка «Сказка» ответственность за гибель двух тигрят-альбиносов. По ее словам, о содержании животных должны были заботиться владельцы, а не власти республики.