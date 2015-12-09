Суд арестовал мужчину, взорвавшего в Буче гранату рядом с группой детей

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Среди пострадавших от взрыва гранаты было шестеро детей. Люди получили различной степени телесные повреждения. Кроме того, повреждены автомобили, которые находились на территории парковочной площадки», - подчеркнули в прокуратуре.

Ведомство также информирует, что во время обыска квартиры злоумышленника правоохранителями обнаружено и изъято три устройства, похожие на гранаты, которые отправлены на экспертное исследование.

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Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит заключение от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, мужчина взорвал гранату на парковке возле одного из супермаркетов в городе Буча вечером 6 декабря. Ранее правоохранители сообщали о трех раненых.