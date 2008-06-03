Посол США: проблемы с компанией Vanco надо решать

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР считает, что проблемы с компанией Vanco должны решаться за столом переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал, отвечая на вопросы во время Международного форума «Украинское евроатлантическое будущее».

«В каждом контракте должны быть две стороны. Если возникает какой-то спор, они должны сесть за стол переговоров и решать эти вопросы», - сказал В.ТЕЙЛОР.

При этом посол отметил, что в бизнесе, как правило, не бывает так, чтобы одна из сторон в одностороннем порядке выходила из контрактного соглашения.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в границах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Позже Vanco International передала все права и обязанности за СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.