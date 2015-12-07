Полиция задержала пьяного "минера" Криворожского горсовета

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, 5 декабря 2015 года в 20:40 мужчина позвонил в Криворожский отдел полиции, представился и сообщил, что на третьем и пятом этажах помещения административного здания Криворожского городского совета лежат гранаты.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции. Из здания горисполкома были эвакуированы работники, после чего сотрудники взрывотехнической службы обследовали здание и прилегающую территорию. В результате никакого взрывного устройства обнаружено не было.

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Тем временем полицейские установили и доставили в отделение полиции 42-летнего местного жителя. Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сообщил о заминировании из хулиганских побуждений.

Злоумышленнику грозит наказание по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), что наказывается лишением свободы сроком от 2 до 6 лет.