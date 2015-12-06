Экс-мэр Киева Черновецкий намерен участвовать в парламентских выборах в Грузии

Об этом Черновецкий сообщил журналистам сегодня в своем доме в городе Кобулети, сообщает Deutsche Welle. "Меня спрашивают, почему я создал свою партию. Да потому, что у ведущих партий в Грузии очень слабые позиции. Детально я поговорю об этом позже, но сейчас скажу, что собираюсь войти в парламент Грузии", - заявил он.

Читайте такжеЧерновецкий решил создать в Грузии свою политическую партиюПо словам Черновецкого, партия "Счастливая Грузия" будет поддерживать европейские ценности и в случае вхождения в парламент - бороться за повышение пенсий в стране.

Бывший мэр Киева заявил, что намерен провести всю жизнь в Грузии.

"Я не выступаю против нынешней власти, но парламент буду критиковать. Мне не нравится их работа. Грузия остановлена. Есть определенные успехи, но парламент не работает", - отметил Леонид Черновецкий.

Как сообщал УНИАН. Черновецкий был избран мэром столицы в 2006 году и досрочно сложил свои полномочия 1 июня 2012 года.

Во время управления Киевом команды Черновецкого политики и гражданские активисты заявляли о коррупции и хищениях в городе и неоднократно требовали возбудить уголовные дела против тогдашнего городского головы и людей из его окружения, однако в правоохранительных органах отвечали, что не видят оснований для привлечения их к уголовной ответственности.

В частности, нынешний мэр столицы Виталий Кличко в 2012 году заявлял, что во времена пребывания Черновецкого в должности мэра в Киеве было украдено свыше 70 млрд грн.