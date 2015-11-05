В Мариуполе начался набор в патрульную полицию
10:15, 05 ноября 2015Общество
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В Мариуполе начался набор в новую патрульную полицию.
Конкурсный набор продлится до 26 ноября / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-служба Главного управления МВД в Донецкой области, в 9.00 в драматическом театре на Театральной площади открылся пункт приема анкет от претендентов на вступление в новую патрульную полицию.
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В приемную комиссию уже поступают первые заявки. Также можно заполнить онлайн-анкету на сайте www.mvs.gov.ua Телефон «горячей линии»: (0629) 47-45-81.
Конкурсный набор продлится до 26 ноября.
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