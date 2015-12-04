СБУ задержала на Донетчине еще двух боевиков "ДНР" (видео)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области двух боевиков террористической организации "ДНР".
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
В частности, в Дзержинске задержали боевика, который присоединился к террористам в июле прошлого года.
Тот через знакомых, которые остались на подконтрольной Украине территории, собирал информацию о расположении подразделений сил антитеррористической операции.
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Согласно его видеозаявлению, он также дежурил на блокпосту, "чтобы прошла техника с РФ" в Снежное и Торез, а также осуществлял охрану "Градов", стрелявших по Саур-Могиле в августе 2014 года.
Еще одного террориста "ДНР" СБУ задержала в Краматорске. Местный житель присоединился к боевикам в апреле 2014 года, дежурил на блокпостах, проверял документы и личные вещи граждан.
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Во время обыска у злоумышленника изъято три пистолета, боеприпасы и детали к пистолетам неустановленного образца.
Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.