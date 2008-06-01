Полтавский УБОП раскрыл 16 организованных групп

С начала года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачено 16 организованных групп на территории Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Полтавской области.

«С начала года сотрудниками УБОП разоблачено 16 организованных групп на территории нашей области, составлено 11 протоколов по фактам коррупции, раскрыто 115 преступлений. Среди числа резонансных – это группа похитителей грузовиков, которая действовала профессионально на протяжении длительного времени и грабила фуры прямо во время движения, также разоблачение преступников, которые занимались изготовлением фальсифицированной водки и коньяка и которые успели реализовать в Кременчуге больше 39 тыс. литров суррогата, разоблачения преступников, которые пытались реализовать больше 15 тыс. контрафактных дисков»,- сказал начальник ЦОС Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, в настоящее время значительное внимание работниками УБОП уделяется и преступлениям в банковской сфере, борьбе с взяточничеством и коррупцией и тому подобное.