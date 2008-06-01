В аэропорту в Дели погиб украинский турист

Украинский турист Михаил Бершадский погиб под колесами автобуса в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели, сообщил представитель аэропорта. Трагедия произошла сегодня ночью.

Прибыв в аэропорт для вылета в Украину, 56-летний Бершадский вместе с сыном вышел из автобуса, чтобы забрать багаж, однако в этот момент подъехавший к аэропорту второй автобус неожиданно тронулся и сбил его и еще трех человек. Все они были доставлены в больницу: двое получили легкие травмы и отказались от госпитализации, еще один человек остается под наблюдением врачей.

"После вскрытия мы в кратчайшие сроки отправим тело украинского пассажира на родину в сопровождении его сына", - заявил представитель аэропорта. Он также сообщил, что водитель автобуса был арестован, а выяснением причин произошедшего занимается полиция.

Это уже второй подобный случай в аэропорту Дели за последнюю неделю. 25 мая сотрудник авиакомпании Jet Airways погиб, после того как на территории аэропорта его сбил санитарный автомобиль.

Лента.ру