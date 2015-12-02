Непогода бушует в Одессе: поваленные деревья и разбитые авто, погиб человек (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе по ул. Армейская, 11 от сильного порыва ветра упало дерево на проезжую часть дороги. Оно повредило легковой автомобиль Volkswagen Polo.

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Кроме того, дерево упало на проезжую часть дороги по ул. Артиллерийской и также повредило легковой автомобиль.

Также по ул. Космонавтов с крыши семиэтажного дома снесло металлический лист на дерево. Сотрудники ГСЧС сняли его.

В Одессе во время работ по восстановлению электроснабжения на территории Областной клинической больницы погиб электрик, передает пресс-служба ГСЧС. Местные СМИ уточняют: мужчина умер в результате бури.