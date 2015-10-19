Янукович в ЕСПЧ будет судиться с Украиной за "нарушение своих прав"

Об этом говорится в официальном релизе, распространенном адвокатской компанией Joseph Hage Aaronson LLP, которая занимается защитой Виктора Януковича и его сына Александра.

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Согласно документу, экс-президент просит суд подтвердить нарушение его прав согласно Европейской Конвенции по правам человека, включая право на справедливое судебное разбирательство (Статья 6), право на эффективное расследование покушений на его жизнь и право на защиту его жизни (Статья 2), а также право не подвергаться дискриминации по политическому статусу и убеждениям (Статья 14).

Как заявил Джо Хейдж, защитник Януковича, "украинские обвинительные органы, без сомнения, находятся под огромным политическим давлением и были вынуждены вынести о приговор на основании ложных фактов, в том числе и тех, которые привели к санкциям ЕС против Виктора Януковича".

Отметим, ранее защита Януковича обещала обратиться в ЕСПЧ в случае отказа суда рассмотреть кассацию на решение о заочном осуждении их подзащитного.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича.

По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доводов и доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и начал процедуру заочного осуждения. Позже защита Януковича обжаловала решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании.

11 августа Апелляционный суд Киева отказал в рассмотрении жалобы адвокатов Януковича на решение ГПУ о заочном осуждении их подзащитного.

По данным начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, в отношении Януковича всего открыто 5 уголовных производств: о причастности к преступлениям во время Майдана (это организация превышения работниками правоохранительных органов своих полномочий, что привело к тяжелым последствиям, в том числе гибели людей); создание преступной организации; организация завладения лесными угодьями Сухолучье, а также зданиями с землей резиденции "Межигорье"; завладение бюджетными средствами на создание специальной телекоммуникационной линии спецсвязи для органов государственной власти.