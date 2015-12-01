Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с, ожидаются мокрый снег и дождь, на дорогах вероятна гололедица. Температура будет держаться на уровне 1-3° тепла.

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Водителям следует быть осторожнее на дорогах столицы, а жителям Киева, в случае усиления ветра, не стоит выходить на улицу без надобности.

В КГГА также заверили, что вся коммунальная снегоочистительная техника готова оперативно выйти на дороги в случае значительного выпадения снега.