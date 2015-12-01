Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица
10:15, 01 декабря 2015Общество
491 0
Температура будет держаться на уровне 1-3° тепла.
Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер и мокрый снег / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с, ожидаются мокрый снег и дождь, на дорогах вероятна гололедица. Температура будет держаться на уровне 1-3° тепла.
Читайте такжеУкраинцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Водителям следует быть осторожнее на дорогах столицы, а жителям Киева, в случае усиления ветра, не стоит выходить на улицу без надобности.
В КГГА также заверили, что вся коммунальная снегоочистительная техника готова оперативно выйти на дороги в случае значительного выпадения снега.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter