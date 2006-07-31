Херсонские милиционеры пересели на велосипеды

В Херсоне создано новое подразделение батальона патрульной службы для обеспечения охраны зон отдыха и парков города на велосипедах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, пока еще создано два патруля, которые работают посменно. Милиционеры одеты в специальные велосипедные костюмы, на которых шевроны и отличия УМВС.

Патрулирование ведется на горных 18-скоростных велосипедах, колеса которых адаптированы для передвижения по бездорожью - песку и камням. Стоимость одного велосипеда - 1,5 тыс. грн.

Аналогичное подразделение создается в городе Скадовск Херсонской области.

По информации ЦОС УМВД, создание такого подразделения обусловлено ростом преступлений в зонах отдыха Херсона и других курортных районов области с началом оздоровительного сезона. Самое распространенное преступление этим летом – кража мобильных телефонов у отдыхающих.