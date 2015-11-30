Менее 1% переселенцев с Донбасса обратились за статусом беженца в ЕС - нардеп

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Остап Семерак на своей странице в Facebook.

в то же время Семерак утверждает, что Украина сегодня имеет растущий показатель мигрантов в ЕС.

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"В течение прошлого года около 14 тыс. украинцев обратились о получении статуса беженца в ЕС. Это около 2% от общего числа. Мы вошли в топ-25 таких стран", - сообщил депутат, сославшись на отчет Европейского офиса поддержки беженцев (EASO), который в Люксембурге показал представитель Европейского бюро по вопросам предоставления убежища Жан-Пьер Шембри.

Украинский парламентарий подчеркнул, что причина роста беженцев из Украины, прежде всего, связана с агрессией президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины, которая вызвала появление более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц.

"Меньше 1% от этого количества людей просят статус беженцев в ЕС", - утверждает Семерак.

Также он рассказал, что депутат Европейского парламента от Польши Данута Хубнер в своем выступлении отметила, что, прежде всего, это ответственность власти - решение проблемы беженцев.

"Я с ней полностью согласен. Украина наработала свою эффективную политику: мы не строим лагеря для таких людей, а даем возможность найти новое место для жизни и работы по всей Украине. Государственный бюджет в течение прошлого года выделил 2,2 млрд грн на поддержку семей внутренне перемещенных лиц. Сегодня в школах Киева и других городах учатся дети из Донбасса и Крыма, учителями работают люди из Луганска и Симферополя", - заявил Семерак.