В Минсоцполитики на учете уже 1,56 миллиона переселенцев с Донбасса и Крыма

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

569 601 семья обратилась за назначением пособия, 537 313 из них такая помощь назначена.

Всего получателям перечислено 2,79 миллиарда гривень.

В то же время, как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, с временно оккупированной территории и районов проведения АТО в другие регионы переселено 974 310 человек (за сутки – 2 699), в том числе из Донецкой и Луганской областей 952 964 человека (за сутки – 2 699), из АР Крым и Севастополя 21 346 человек.

Из приведенного количества 161 537 - дети, 479 473 - инвалиды и лица пожилого возраста.

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Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Луганской (232 516 человек), Харьковской (199 158 человек), Донецкой (111 055 человек), Днепропетровской (85 446 человек), Запорожской (66 599 человек), Киевской (45 309 человек) областях и в Киеве (39 047 человек).

Наименьшее количество расселенных лиц - в Тернопольской (2 680 человек), Черновицкой (2 744 человека), Ивано-Франковской (3 674 человека), Ривненской (3 473 человека), Закарпатской (4 031 человек) и Волынской (4 340 человек) областях.

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