Рязанов выступал против оккупации Крыма и российской агрессии в Украине
06:02, 30 ноября 2015Общество
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Эльдар Рязанов не поддерживал действия российских властей по отношению к Украине.
Рязанов выступал против оккупации Крыма / фото: УНИАН
Напомним, Эльдар Рязанов в марте 2014 года вместе со своей супругой Эммой Абдуллинной были одними из артистов, которые выступили против аннексии Крыма Россией и поставили свои подписи в поддержку Украины.
В июле этого года Министерство культуры Украины инициировало создание "Белого списка" иностранных деятелей культуры, которые поддержали Украину. В первую редакцию этого списка среди прочих вошел и Эльдар Рязанов.
Как сообщал УНИАН, в возрасте 88 лет скончался народный артист СССР Эльдар Рязанов.
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