Рязанов выступал против оккупации Крыма и российской агрессии в Украине

Напомним, Эльдар Рязанов в марте 2014 года вместе со своей супругой Эммой Абдуллинной были одними из артистов, которые выступили против аннексии Крыма Россией и поставили свои подписи в поддержку Украины.

В июле этого года Министерство культуры Украины инициировало создание "Белого списка" иностранных деятелей культуры, которые поддержали Украину. В первую редакцию этого списка среди прочих вошел и Эльдар Рязанов.

Как сообщал УНИАН, в возрасте 88 лет скончался народный артист СССР Эльдар Рязанов.