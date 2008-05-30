«Газпром» и «Лукойл» открыли новое крупное месторождение

Совместное предприятие ООО «ЦентрКаспнефтегаз», учредителями и участниками которого на паритетной основе являются ОАО «Газпром» и ОАО «ЛУКОЙЛ», открыло крупное нефтегазоконденсатное месторождение на структуре «Центральная». Эта структура находится в центральной части среднего Каспия на границе между Россией и Казахстаном.

Как сообщили УНИАН в Управлении информации ОАО «Газпром», месторождение было открыто первой же поисковой скважиной. При испытании месторождения из скважины получен фонтанный приток малосернистой нефти.

Исследования скважины продолжаются. Для уточнения размеров и контуров залежи планируется проведение сейсморазведочных работ 3D.

Справка УНИАН. Структура «Центральная» расположена в пределах российского сектора акватории Каспийского моря в 150 км восточнее Махачкалы.

ООО «ЦентрКаспнефтегаз» создано на паритетной основе ОАО «Газпром» и ОАО «ЛУКОЙЛ» в июне 2003 года в рамках Протокола к Соглашению между Россией и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря. Соглашение было подписано Президентами России и Казахстана в мае 2002 года.

В соответствии с соглашением, структура «Центральная» была передана под юрисдикцию России, а в случае обнаружения коммерческих запасов они будут разрабатываться на паритетной основе Россией и Казахстаном.

«ЦентрКаспнефтегаз» выступает в качестве уполномоченной организации от Российской Федерации по освоению структуры «Центральная» совместно с уполномоченной организацией от Республики Казахстан - ЗАО «НК «КазМунайГаз».