Епископ Климент рассказал о цели Рождественского поста

У православных христиан 28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до 7 января - Рождества Христова.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, этот пост также называется Филипповым, потому что начинается после 27 ноября – дня памяти апостола филиппа (Пилипа).

«Цель Рождественского поста не только в воздержании от скоромной пищи, но и от поступков, которые противоречат божественным заповедям. Это время очищения души от страстей и греховных помыслов. Время отказа от вредных привычек», – отмечает председатель Синодального информационного отдела епископ Климент (Вечеря).

Владыка Климент обращает внимание на то, что Рождественский пост отличается красотой богослужений.

«Чтобы почувствовать всю атмосферу Рождества Христова, очень важно побывать на этих богослужениях. Во время них оживает евангельская история, связанная с рождением Спасителя», – говорит председатель Синодального информационного отдела УПЦ.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, Рождественский пост длится 40 дней, в течение которых верующие воздерживаются от употребления мяса, молока и яиц, а также изделий, их содержащих.

Рыба разрешается в субботние и воскресные дни, а также в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, в храмовые праздники и в дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. С 2 по 6 января рыба не благословляется.

В пост алкогольные напитки не употребляют. В выходные - суббота, воскресенье и праздничные дни разрешается выпить немного вина.

Больные люди могут поститься в той мере, в какой им позволяет врач. Тяжелый физический труд, преклонный возраст, пребывание в дороге - обстоятельства, которые могут позволить человеку ослабить свой пост, на что берут благословение у духовника. Обычно от поста освобождаются беременные женщины и маленькие дети.

Во время Филипповского поста верующие стараются избегать всего того, что отдаляет человека от Бога, чтобы достойно подготовиться к встрече Рождества Христова.