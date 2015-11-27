В Донецкой области переименовали Першотравневый район: "Оппоблок" от голосования воздержался

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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"Поздравляю всех жителей бывшего Першотравневого района на юге Донецкой области! Сегодня сессия районного совета приняла решение переименовать район в Мангушский, от названия районного центра. Опоблок в полном составе отказался поднимать руки. Обошлись и без них", - написал Жебривский и добавил, что "Мангуш в переводе с греческого означает "белая птица" и для местной громады имеет символическое значение".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля приняла Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и т. п.

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В числе прочего, согласно закону, местные органы власти в шестимесячный срок со дня вступления в силу данным законом в установленном порядке должны осуществить демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и совершению Голодомора 1932-33 годов в Украине и политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в Компартии, высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной мере связана с развитием украинской науки и культуры), работников советских органов госбезопасности, событиям, связанным с деятельностью Компартии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников движения за независимость Украины в XX веке.