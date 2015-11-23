В Украине должны переименовать около тысячи населенных пунктов - историки

В Украине 941 населенный пункт подлежит переименованию на основании закона о декоммунизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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Так, во исполнение закона о декоммунизации новые названия должны получить 32 города, 174 поселка и 735 сел, то есть 3% всех населенных пунктов, в том числе на временно оккупированных территориях.

Вятрович напомнил, что с 21 мая по 21 ноября продолжался первый этап процесса декоммунизации, следующие два этапа продлятся еще полгода. По его словам, процесс активизировался после местных выборов, состоявшихся 25 октября, до того времени шли в основном дискуссии о необходимости переименования.

При этом руководитель Института памяти сообщил, что только в 18 из 32 городов была возможность провести общественные обсуждения по переименованию, поскольку остальные города находятся на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

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В частности, предложения утвердить новые названия подали на минувшей неделе в парламент четыре города. Речь идет об Артемовске (Донецкая область), которому предлагается вернуть историческое название Бахмут; город Дзержинск (Донецкая область) предлагается назвать Торецк; Кировоград предоставил семь предложений относительно нового названия, а также Ильичевск (Одесская область) предлагается переименовать в Черноморск.

Вятрович сообщил, что решено продлить срок принятия предложений от городских общин до 21 декабря. При этом он выразил надежду, что с новоизбранными председателями райсоветов и мэрами процесс представления предложений по поводу новых названий населенных пунктов значительно ускорится. От остальных городов представления ожидаются.

Присутствовавший на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что после 21 ноября, согласно закону, Верховная Рада получает право самостоятельно определять и принимать решение о переименовании того или иного города, той или иной улицы по представлению Института национальной памяти, по представлению экспертной среды. «Я могу вас заверить, что ВР в полной мере воспользуется своим правом по данному закону и предусмотренными законом своими полномочиями», - сказал Парубий, добавив, что парламент до 21 февраля 2016 года, то есть до конца второго этапа декоммунизации, примет все необходимые решения, чтобы «уничтожить и отсечь тоталитарное прошлое, которое до сегодняшнего дня еще царит в нашем государстве».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 апреля приняла Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и т. п.

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В числе прочего, согласно закону, местные органы власти в шестимесячный срок со дня вступления в силу данным законом в установленном порядке должны осуществить демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и совершению Голодомора 1932-33 годов в Украине и политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в Компартии, высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной мере связана с развитием украинской науки и культуры), работников советских органов госбезопасности, событиям, связанным с деятельностью Компартии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников движения за независимость Украины в XX веке.