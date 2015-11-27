Пограничники показали видео допроса задержанных в Луганской области российских военных

Соответствующую видеозапись обнародовала Госпогранслужба Украины на своем YouTube.

Стоит отметить, что военные РФ утверждают, что они попали на территорию Украины случайно, затем их задержали.

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Кроме того, один из военных, отвечая на вопрос, проходил ли он службу в Луганской или Донецкой областях, ответил отрицательно.

Сообщается, что один из них был командиром отделения в звании младшего сержанта, второй - разведчиком-наводчиком в звании сержанта.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября пограничники Луганского отряда в районе пункта пропуска "Меловое" задержали за незаконное пересечение государственной границы двух граждан России, одетых в военную форму с опознавательными знаками внутренних войск РФ.

Вскоре в РФ подтвердили их задержание и отметили, что военнослужащие оказались по ту сторону границы "непреднамеренно, без злого умысла и без оружия, даже не зная, что оказались за границей, просто выйдя из вагона".

Затем стало известно, что военнослужащих внутренних войск МВД РФ передали российским пограничникам.