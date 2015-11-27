Украина отпустила двух задержанных на Луганщине российских военных - МВД РФ

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ВВ МВД РФ Василий Панченков, передает ТАСС.

"Над ними в Украине уже прошел суд, они получили судебное постановление об административном правонарушении в связи с переходом границы, в настоящее время они переданы российским пограничникам", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября пограничники Луганского отряда в районе пункта пропуска "Меловое" задержали за незаконное пересечение государственной границы двух граждан России, одетых в военную форму с опознавательными знаками внутренних войск РФ.

Вскоре в РФ подтвердили их задержание и отметили, что военнослужащие оказались по ту сторону границы "непреднамеренно, без злого умысла и без оружия, даже не зная, что оказались за границей, просто выйдя из вагона".