Оккупационные власти запретили освещать витрины и вывески магазинов в Симферополе

Запрет касается и тех предпринимателей, которые освещают свои магазины и рестораны собственными электрогенераторами, работающими от приобретенного на личные средства предпринимателя горючем, сообщает Крым.Реалии.

"На претензии покупателей, вынужденных заходить в магазины в темноте, предприниматели отвечают, что даже лампочку, работающую от бензинового электрогенератора или аккумулятора повесить над входом представители властей запрещают под угрозой административного наказания. В то же время, никаких ограничений на расходы электроэнергии внутри помещений нет", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, никаких ограничений на расходы электроэнергии внутри помещений нет. Предпринимателям розданы соответствующие памятки.

Как сообщал УНИАН, подача электроэнергии в жилые дома Симферополя сокращена с 12 до 4 часов в сутки.

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Сегодня, 27 ноября, работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.