На Днепропетровщине у пассажира рейсового автобуса нашли гранаты и взрывчатку

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Во время осмотра пассажиров автобуса в карманах куртки 35-летнего жителя Волынской области были обнаружены 2 гранаты РГД-5, запалы к ним и металлический предмет цилиндрической формы с отверстием внутри. По словам мужчины, внутри предмета находится взрывчатое вещество. Сейчас эта информация проверяется", - говорится в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.