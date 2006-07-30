Курортная столица Прикарпатья празднует свое 279-летие
Программа празднования очень насыщенна
Сегодня курортная столица Прикарпатья - Яремче - празднует свое 279-летие.
Как передает корреспондент УНИАН, утром отправлена святая литургия возле Храма Иоанна Крестителя.
На летних сценах проходит фольклорный концерт, конкурс на лучший национальный костюм.
На центральной сцене Яремче проходит конкурсно-развлекательная программа, выступают самодеятельные коллективы Яремчанского региона – хоры, вокально-инструментальные ансамбли, духовые оркестры.
В программе праздника также запланированы парад байкерив, спортивные соревнования, игры и развлечения.
Вечером состоится гала-концерт с участием звезд украинской эстрады. Ожидается, что в нем примут участие певица Тина КАРОЛЬ, группы «ВВ», «Скрябин», «Плач Еремии».
Завершится праздник в полночь фейерверком и ночной дискотекой для молодежи.
По словам городского председателя Яремче Николая ПАЛИЙЧУКА, первое историческое упоминание о городе датируется 1727 годом.
С 1977 года город отнесен к категории городов областного значения с включением в его границы населенных пунктов: поселка городского типа Ворохты, сел Микуличин, Татарив, Яблуница, Вороненко, Поляница (горнолыжный курорт «Буковель»).