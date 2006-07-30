Курортная столица Прикарпатья празднует свое 279-летие

Сегодня курортная столица Прикарпатья - Яремче - празднует свое 279-летие.

Как передает корреспондент УНИАН, утром отправлена святая литургия возле Храма Иоанна Крестителя.

На летних сценах проходит фольклорный концерт, конкурс на лучший национальный костюм.

На центральной сцене Яремче проходит конкурсно-развлекательная программа, выступают самодеятельные коллективы Яремчанского региона – хоры, вокально-инструментальные ансамбли, духовые оркестры.

В программе праздника также запланированы парад байкерив, спортивные соревнования, игры и развлечения.

Вечером состоится гала-концерт с участием звезд украинской эстрады. Ожидается, что в нем примут участие певица Тина КАРОЛЬ, группы «ВВ», «Скрябин», «Плач Еремии».

Завершится праздник в полночь фейерверком и ночной дискотекой для молодежи.

По словам городского председателя Яремче Николая ПАЛИЙЧУКА, первое историческое упоминание о городе датируется 1727 годом.

С 1977 года город отнесен к категории городов областного значения с включением в его границы населенных пунктов: поселка городского типа Ворохты, сел Микуличин, Татарив, Яблуница, Вороненко, Поляница (горнолыжный курорт «Буковель»).