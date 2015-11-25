Ни один человек во время пожара в ресторане на Днепре не пострадал

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Всех граждан, которые на момент возгорания находились в помещении ресторана, были сразу эвакуированы.

Также сообщается, что что пожару был присвоен повышенный ранг, поскольку деревянные конструкции здания способствовали очень быстрому распространению пламени. За считанные минуты огонь охватил большую площадь, а впоследствии – все заведение. В 16:51 пожар локализован (сигнал о пожаре спасателям поступил в 15:47).

В ГСЧС информируют, что на месте происшествия до сих пор работают 17 единиц основной и специальной техники и 72 человек. Также задействован пожарный катер.

Как сообщал УНИАН, в 15.47 в Печерском районе по улице Набережное шоссе, 25 в ресторане "Веранда на Днепре" загорелась кровля.