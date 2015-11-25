В МИД Украины отреагировали на открытие в РФ уголовного дела в отношении сестры Савченко

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«Последовательные карательные действия российских властей в отношении Надежды Савченко, а теперь – ее сестры Веры Савченко убедительно подтверждают спланированный и политически заангажированный характер действий российских властей против несломленных патриотов Украины», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

По убеждению МИД, «возбуждение уголовного дела против Веры Савченко, как и судилище над ее сестрой Надеждой Савченко и другими украинскими политическими заключенными Российской Федерации – это расправа над человеческой мыслью и гуманизмом».

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«Бесчеловечность действий в отношении Надежды и Веры Савченко и украинских политзаключенных в Российской Федерации, применение права силы, а не силы права являются признаками репрессивной системы современной российской власти, которая мстит за верность своим убеждениям», - отметили в министерстве.

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МИД требует от российских властей немедленно прекратить надругательство над гражданами Украины Верой и Надеждой Савченко, а также всеми украинскими политзаключенными, освободить их и обеспечить возвращение в Украину.

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Как сообщал УНИАН, в России в отношении Веры Савченко, сестры народного депутата и летчицы Надежды Савченко возбудили уголовное дело.

По данным адвоката Марка Фейгина, дело возбудили за якобы оскорбление судьи Верховного суда Чеченской республики РФ по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха.

В документе, обнародованном адвокатом, говорится, что В.Савченко «систематически нарушала установленный порядок судебного заседания путем высказывания несанкционированных реплик с места» и выражала «явное неуважение к суду и судебной власти РФ».