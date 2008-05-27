Зварич не видит оснований для отстранения Луценко

Народный депутат Украины, представитель фракции Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ не видит оснований для отстранения Юрия ЛУЦЕНКО от выполнения обязанностей министра внутренних дел Украины.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.ЗВАРИЧ напомнил, что производство по уголовному делу, возбужденном Генеральной прокуратурой Украины относительно Ю.ЛУЦЕНКО, открыто “по факту”, а не против конкретного лица.

“Пока я не знаю, чтобы было принято решение об обвинении Ю.ЛУЦЕНКО в совершении какого-то преступления”, - сказал Р.ЗВАРИЧ .

Потому, по мнению представителя НУ-НС, основания для отстранения Ю.ЛУЦЕНКО от выполнения обязанностей министра теперь отсутствуют.

В то же время, Р.ЗВАРИЧ раскритиковал заявления Ю.ЛУЦЕНКО в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во время сегодняшней пресс-конференции. По словам Р.ЗВАРИЧА, “не совсем целесообразно иногда говорить то, которое держит на уме”.

Как сообщал УНИА, 26 мая Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала уголовное дело, которое было возбуждено относительно министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО через инцидент, который произошел между ним и действующим мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ после заседания СНБО 18 января, по “нанесению легких телесных повреждений” на “должностное преступление”.

На пресс-конференции 27 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в государстве происходит политический переворот, направленный на возвращение “кучмизма”.

Он обратился с соответствующим предупреждением к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, коалиции демократических сил, а также к избирателям, которые поддержали демократические силы.

Ю.ЛУЦЕНКО обвинил главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ и одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА в заговоре, направленном на развал демократической коалиции, создание так называемой “широкой коалиции” и возвращение государства в “заказные времена кучмизма”.

Процессы, которые происходят, Ю.ЛУЦЕНКО назвал “государственным” и “политическим” переворотом, а также назвал “абсолютно очевидным” факт поддержки Президентом В.ЮЩЕНКО отмеченного “плана БАЛОГИ-КОЛЕСНИКОВА”.