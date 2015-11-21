В Житомире прошел митинг по случаю годовщины начала Евромайдана, во Львове активисты зажгли свечи (фото)
Также в центре Львова, на месте львовского Евромайдана, установлена палатка, где проходит акция «Воспоминание и прогресс».
Во Львове состоялись мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы и второй годовщины начала Евромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, руководство города и области, сотни горожан и студентов на Лычаковском кладбище возложили венки и цветы к могилам погибших во время Революции достоинства и участников АТО.
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Также участники мероприятия зажгли сотни свечей и приняли участие в совместной молитве по погибшим, за волю и свободу Украины.
Празднование Дня достоинства и свободы продолжится возле памятника Тарасу Шевченко, где состоится общегородская экуменическая молитва «Молитвенный Майдан» и всенародное вече.
Также в центре города, на месте львовского Евромайдана, установлена палатка, где проходит акция «Воспоминание и прогресс», в ходе которой участники Революции Достоинства делятся своими воспоминаниями.
В Житомире на площади Королева по случаю Дня достоинства и свободы также состоялись митинг и совместная молитва за Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие около 100 человек: общественные активисты, госслужащие, работники коммунальных учреждений, руководители силовых структур, а также руководители власти города и области.
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Участники мероприятия возложили цветы к стеле Героям Небесной Сотни с фотографиями погибших Героев.
Священник отслужил молебен за Украину и народ, во время которого все присутствующие вместе помолились.
Участники мероприятия также вместе исполнили Государственный Гимн Украины.