Донецкие спасатели обезвредили авиабомбу на месте гипермаркета

Пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС Украины в Донецкой области извлечена и обезврежена авиабомба (ФАБ-50) времен Великой Отечественной войны, обнаруженная 27 июля в г. Донецке во время проведения земляных работ на строительной площадке гипермаркета "Метро".

* * *Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, всего за сутки на территории страны выявлено 46 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а именно: 32 артиллерийских снаряда, 9 мин и 5 гранат.