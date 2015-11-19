В СБУ объяснили, почему никого из "Альфы" не наказали за штурм Дома профсоюзов
Бойцам спецподразделения СБУ "Альфа", которые штурмовали Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве, не предъявлено никаких обвинений, поскольку их действия не привели к гибели людей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик.
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По словам Дублика, бойцы "Альфы" штурмовали Дом профсоюзов для того, чтобы вытеснить из него митингующих, штурм происходил с крыши здания, однако митингующие забаррикадировали проходы, и спецназовцы не смогли попасть на этажи Дома профсоюзов.
Как сказал Дублик, поскольку "альфовцы" не вступали в прямой вооруженный конфликт с митингующими и никого не ранили и не убили во время штурма, то они не будут нести ответственности за этот штурм, в отличие от своего тогдашнего руководства, которое отдало приказ о "зачистке" Дома профсоюзов.
В свою очередь, начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что следствию неизвестно, кто непосредственно совершил поджог в здании. Известно лишь, что очаги появились почти одновременно в 20 местах в Доме профсоюзов.
По его словам, не исключается версия, что пожар начался после того, как протестующие с целью обороны здания от "Альфы" начали бросать бутылки с зажигательной смесью.