В СБУ объяснили, почему никого из "Альфы" не наказали за штурм Дома профсоюзов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик.

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По словам Дублика, бойцы "Альфы" штурмовали Дом профсоюзов для того, чтобы вытеснить из него митингующих, штурм происходил с крыши здания, однако митингующие забаррикадировали проходы, и спецназовцы не смогли попасть на этажи Дома профсоюзов.

Как сказал Дублик, поскольку "альфовцы" не вступали в прямой вооруженный конфликт с митингующими и никого не ранили и не убили во время штурма, то они не будут нести ответственности за этот штурм, в отличие от своего тогдашнего руководства, которое отдало приказ о "зачистке" Дома профсоюзов.

В свою очередь, начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что следствию неизвестно, кто непосредственно совершил поджог в здании. Известно лишь, что очаги появились почти одновременно в 20 местах в Доме профсоюзов.

По его словам, не исключается версия, что пожар начался после того, как протестующие с целью обороны здания от "Альфы" начали бросать бутылки с зажигательной смесью.