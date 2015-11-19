В Луганской области столкнулись военный и гражданский грузовики, есть погибшие - Тука

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Днем никаких сообщений о боевых столкновениях не было. Было сообщение об очень досадном ДТП. Во время этого происшествия погибли два человека. Это произошло между Северодонецком и Новоайдаром. Два грузовика столкнулись: один - военный, другой - гражданский. Должен отметить, что позавчера мы провели совещание с нашими военнослужащими, сотрудниками МВД, работниками спецслужб, СБУ и контрразведки, и наши военные были готовы к попыткам ДРГ зайти на нашу территорию, потому что мы с противоположной стороны получали информацию", - сообщил Тука.

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Он добавил, что в Станице Луганской продолжает работу пеший пункт пропуска.

"Те два пункта, которые мы планировали открыть, я пока не разрешаю их открывать, а по действиям в Станице Луганской, то вполне вероятно, если очередное обострение, то я дам соответствующий приказ закрыть пункт, потому что прежде всего это безопасность", - заявил Тука.

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука закрыл 12 внутренних блокпостов Министерства внутренних дел.