Мой Дом – уникальная платформа для решения проблем многоэтажных домов

В Украине начала работать новая социальная платформа moydom.com, цель которой познакомить и объединить жителей многоэтажных домов для выявления и решения коммунальных проблем дома, в котором они живут.

Неработающий лифт, перегоревшие лампочки в подъезде или стремительно изнашивающийся лифт – типичные проблемы практически любой многоэтажки. Надеяться на помощь ЖЭКа не приходится, ведь коммунальщики совершенно не торопятся устранять неисправности, максимально оттягивая во времени ремонтные работы. Как это часто бывает, многие проблемы дома своими силами решают его жильцы.

Хорошо, если соседи знакомы друг с другом и неравнодушны к возникающим неисправностям родной многоэтажки. Но так бывает далеко не всегда. Задумайтесь, кого из жильцов вашего дома вы знаете? Когда в последний раз вы посещали собрание дома? Какие вопросы на нем обсуждались?

Очень часто многоэтажка становится запущенной не столько потому, что коммунальные службы плохо выполняют свою работу, сколько из-за равнодушия или недостатка организованности среди ее жильцов.

Социальная платформа Moydom позволяет значительно упростить коммуникации между соседями. Да, в интернете существует достаточно форумов и сайтов, посвященных проблемам домов. Однако все они разрозненны и не все из них удобно использовать. Сервис Мой Дом как раз и создавался для того, чтобы объединить в одном месте жильцов всех многоэтажных и многоквартирных домов.

Для каждого дома, жители которого зарегистрируются на портале, создается собственное сообщество. Внутри него соседи могут обсуждать все вопросы, имеющие отношение к их многоэтажке.

Преимущества такого подхода очевидны. Больше нет необходимости организовывать собрания, не нужно обходить или обзванивать всех жильцов, собирая деньги на очередной ремонт, и можно не переживать о том, что какой-то важный вопрос будет решен без вас. Мой Дом поможет всем соседям оставаться в курсе каждой проблемы. Начните в сообществе обсуждение какого-то вопроса, и к нему в любой момент смогут присоединиться остальные члены.

Общими усилиями вы без труда сможете найти лучшее решение. И никто из соседей не сможет сказать, что его мнение не было учтено.