В центре Львова произошли две драки: один юноша погиб, у троих ножевые ранения

В ночь на среду, 18 ноября, в центре Львова произошла драка между группой молодых людей, среди которых была девушка.

Как сообщили во львовской полиции, инцидент произошел в 01:20 на проспекте Свободы, 49 возле Оперного театра. В результате 19-летний львовянин получил смертельное ножевое ранение, еще двое львовян в возрасте 17 и 18 лет получили ножевые ранения и госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия). Наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Местное издание Zaxid.net сообщает, что сотрудники полиции задержали девушку, которая была причастна к резне. Девушке 23 года, она львовянка. Кроме того, сотрудники полиции установили личности четырех молодых мужчин и нашли нож, который после резни преступники выбросили. Сейчас проводят оперативные мероприятия для того, чтобы их задержать.

Этой же ночью около 02:30, на проспекте Свободы, 28 между молодыми людьми, личности которых устанавливаются, возникла драка. В результате ножевые ранения получили двое львовян в возрасте 18 и 19 лет.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (убийство). Наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Правоохранители просят откликнуться возможных очевидцев данных преступлений, чтобы оперативно установить личности злоумышленников.

Как сообщал УНИАН ранее, ночью 18 ноября неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение участкового пункта полиции по улице Айвазовского в Львове.